Гладилин заявил, что у «Краснодара» есть шанс обыграть ЦСКА

Главный тренер сборной легенд российского футбола Валерий Гладилин поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Теоретические шансы всегда есть, если ЦСКА будет валять дурака или недооценит соперника. Но не думаю, что тренерский штаб это позволит. Идет подготовительный период, у них есть турнирные задачи в чемпионате. Думаю, что шансы у «Краснодара» только теоретические», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Первая встреча между командами завершилась победой ЦСКА со счетом 3:0. Ответная игра пройдет сегодня, 28 февраля, и начнется в 19.30 по московскому времени.