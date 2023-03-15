Каманцев: «Постараемся сделать такое же понятное видео, как по предыдущим моментам «Спартака»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в микст-зоне после первого матча 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА (2:2) в комментарии для «СЭ» высказался о неназначенном пенальти в ворота «Спартака» в кубковой игре с «Уралом» (1:1).

— Вы сказали, что в матче «Спартака» Карасев не увидел, а ВАР не был уверен. Как такое возможно?

— Замечу, что я не говорю о том, правильное оно или неправильное. Мы посчитали возможным рассказать логику принятия решения арбитрами. Дальше уже сами можете сделать вывод. Почему мы это делаем? Чтобы те, кто обсуждает эти моменты, имели больше информации. ЭСК пройдет 16 марта. Эксперты решат правильно [решили арбитры] или нет, попало в лицо, шею или еще куда-то. Кроме того, мы получили видео этого момента от медиаслужбы «Спартака», также получили съемку от наших коллег из медиаслужбы РФС, которые стояли за воротами и сняли данный эпизод. Там достаточно четкий ракурс, информативный. Думаю, что эксперты сделают выводы. Я не хочу ничего предвосхищать.

— У вас есть свое мнение по этому эпизоду?

— Есть, но я не буду его озвучивать, я не голосую на заседаниях. Постараемся сделать такое же понятное видео, как по предыдущим моментам «Спартака». Я понимаю, что многие их не воспринимают и не согласны с решениями. Но мы делаем максимально понятную визуализацию логики экспертов, напомню, что среди них не только российские экс-арбитры, но и Милорад Мажич, и Равшан Ирматов. Опять же, рассказываем мы не для того, чтобы, как пишут некоторые, отмазать судей, а для того, чтобы не было конспирологии. Если это человеческий фактор, вы просто знаете, в чем она заключалась, и можете сделать свои выводы.

На 24-й минуте матча 1/2 финала FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» (1:1) главный судья Сергей Карасев ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. С той позиции, которую занимал арбитр, он не мог видеть всех деталей единоборства Сильвие Бегича с Кристофером Мартинсом. В похожей ситуации в матче «Спартака» и «Факела» пенальти в ворота красно-белых был назначен арбитром Владиславом Безбородовым после видеопросмотра.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.