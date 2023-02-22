0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:13

В «Спартаке» отреагировали на пост аккаунта FONBET Кубка России про Промеса

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал пост аккаунта FONBET Кубка России про нападающего красно-белых Квинси Промеса.

22 февраля пресс-служба Кубка России отреагировала на афишу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом», написав: «Спартак», если вы волшебники, то почему Промес не мог трансгрессировать на сборы?"

— Мы видели пост про Промеса, но соцсети РФС — зона ответственности РФС. Если они посчитали нужным так пошутить, хорошо. Кому-то это было, видимо, смешно.

— Как в «Спартаке» отреагировали на такое?

— Никак. Нас заботит предстоящая игра. Соцсети РФС сейчас точно не волнуют, — сказал «СЭ» Зеленов.

Квинси Промес
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
«Спартак» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма матча FONBET Кубка России
Загитова вновь проявила себя в музыке. Теперь она — диджей на футбольном стадионе
В РФС рассказали, зачем внедрили допуск в раздевалки команд для журналистов
Булыкин полагает, что зимние трансферы «Локомотива» и «Спартака» не дадут результат в первых матчах
В «Спартаке» объяснили, почему не пустят журналистов в раздевалку после матча с «Локомотивом»
«Локомотив» — «Спартак»: игрок красно-белых Пруцев открыл счет в матче FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гончаренко: «Достаточно длинная пауза, но понятия весеннего, зимнего, летнего футбола надо забывать»

Болельщики «Локомотива» освистали Артема Дзюбу в начале матча со «Спартаком»