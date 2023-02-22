0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

22 февраля, 23:26

Глава совдира «Локо» Нагорных о работе Цорна: «Не самые удачные были приобретения»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Томас Цорн.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после поражения от «Спартака» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ответил на вопросы журналистов.

— Работа Цорна бездарная? Оценку должно давать время. Мы сегодня провели определенные трансферные действия. Но не в моих правилах давать оценку предшественникам.

Не самые удачные были приобретения, но мы постараемся получить минимальные расхождения в сумме продаж тех игроков, которых мы отдали. Это задача сегодняшнего менеджмента.

В октябре 2022-го Цорн покинул «Локомотив». В ноябре 2021-го он стал спортивным директором клуба. С июля того же года работал техническим директором команды.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Спартак
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Томас Цорн
Юрий Нагорных
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных объяснил, почему клуб не назвал членов трансферного комитета
Нагорных уверен, что Дзюба поможет «Локомотиву» в этом сезоне
РПЛ 28 февраля проведет заседание с руководителями клубов по поводу регламента работы с прессой
«Крылья Советов» выкупили у «Спартака» нападающего Шитова
Владимир Москалев предположил, почему Карасев обращается к нему ласково по ходу матча
Дзюба: «Уверен, что «Локомотив» не вылетит. Мы этого не допустим»
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Червиченко: «Вышедшие на замену легионеры «Спартака» чуть не просрали матч»
«Локомотив» — «Спартак»: видеообзор матча 1/4 финала FONBET Кубка России
Масалитин считает, что Дзюба не должен был выходить в стартовом составе на кубковый матч со «Спартаком»
Леонченко: «Может «Локомотив» был и получше «Спартака», но не выиграл»
Нагорных уверен, что Дзюба поможет «Локомотиву» в этом сезоне
Мостовой считает несправедливым отмененный гол в матче «Локомотив» — «Спартак»: «Счет должен был быть 1:1»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорных доволен игрой «Локомотива» в матче со «Спартаком» в FONBET Кубке России

Галактионов: «Не «Локомотив» подстроился под Дзюбу, а Дзюба — под «Локомотив». Это важно»