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Кубок России

Сегодня, 20:20

Главный тренер 2DROTS Кузнецов прокомментировал игру команды в FONBET Кубке России в поселке Белокаменка

Виктория Кравченко
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Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, что думает об игре команды в FONBET Кубке России, где клуб встретится с кировским «Динамо» в поселке Белокаменка на Баренцевом море.

«Мы играем для зрителей и первостепенно матч 2DROTS и кировского «Динамо» должен быть интересен для болельщиков. Да, игру перенесли в поселок Белокаменка, лишили зрелища фанатов «Динамо». Не могу комментировать это решение, его принял РФС. Значит так нужно было. С другой стороны, это тоже популяризация футбола в других регионах. Мы должны принимать эти решения», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

Ранее 2DROTS обыграл «Сахалин» со счетом 2:0 и «Муром» со счетом 3:1 на стадии 1/256 и 1/128 финала FONBET Кубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuznecov-kubkovuyu-igru-2drots-perenesli-v-posyolok-belokamenka-no-lishili-kirovskikh-bolelshikov-zrelisha-278398/
Дмитрий Кузнецов
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