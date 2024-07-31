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31 июля, 23:45

Адиев — о победе над «Пари НН»: «Отлично, но задумки не всегда получались»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал победу над «Пари НН» (4:1) в матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Довольно нормальная игра, хорошей ее не назовешь, потому что есть нам что улучшать. Были сегодня определенные трудности, так как менялись в тактическом плане, играли с чистого листа и не имели тренировочных дней после игры в Оренбурге. За это можно сказать парням: «Отлично», но задумки не всегда получались. Хороший матч. Одержали первую победу. Готовимся к воскресенью», — приводит слова Адиева пресс-служба клуба.

В следующем туре группы C Кубка России грозненцы 15 августа сыграют в гостях с «Краснодаром», а нижегородцы днем ранее встретятся в Москве с ЦСКА.

Магомед Адиев
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
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