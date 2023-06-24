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Кубок России

Сегодня, 20:17

Главный тренер «Ахмата» Ташуев — о жеребьевке Кубка России: «Будем стараться обыграть любого»

Константин Белов
Корреспондент
Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на результаты жеребьевки группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России в сезоне-2023/24.

«Хорошая группа. Одна команда сильная, в прошлом году это было «Динамо», сейчас «Зенит». Будет ли давать уверенность победа над «Зенитом» в прошлом году? Нет. Будем стараться обыграть любого, хоть это «Зенит» или другие две команды. Ясно, что это самый сильный соперник. Но мы профессионалы, будем готовиться к играм», — сказал Ташуев «СЭ».

«Ахмат» сыграет в группе с «Зенитом», «Крыльями Советов» и «Балтикой».

Кубок России. Результаты жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России: «Спартак» сыграет с «Краснодаром» и «Динамо», «Зенит» — с «Балтикой»

Кубок России
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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