Главный тренер «Акрона» Калешин: «Первая лига нас поддерживает, мы это чувствуем»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал победу над «Динамо» (0:0, 4-1) в матче Пути регионов FONBET Кубка Россиии.

— Три игрока на 25 минуте были на желтой карточке. Вы сделали три замены в перерыве...

— Мы вышли в двух номинальных защитников. У нас не получилось сделать то, что хотелось. Когда ты обороняешься, то тебе нужны игроки, которые умеют обороняться, это их дело. Снизили нагрузку на вратаря, мы справились с этим.

— Когда ввели новый формат и командам из ФНЛ трудно пробиваться в финальные стадии. Чувствуете дополнительную миссию?

— Первая лига нас поддерживает, мы это чувствуем. Лига нас поддерживает. У нас есть футбол не только в двух регионах — в Москве и Санкт-Петербурге. На нас лежит ответственность. В первой лиге нормально, раз выходят команды оттуда.