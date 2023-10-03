Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:34

Главный тренер «Балтики» Игнашевич: «Лучшего футбола мы не показали, при таких условиях тяжело побеждать»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги матча с «Зенитом» в рамках 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:2).

— Тяжелая игра для нас по многим причинам. Через два на третий день тяжело играть. Лучшего футбола мы не показали, при таких условиях тяжело побеждать. Поздравляем соперника с победой, — начал Игнашевич.

— Рассчитываете ли вы на Джанаева?

— Конечно, рассчитываем. Он усилил нашу бригаду, помогает в тренировочном процессе. Уверен, он еще поможет нам. Выбор вратарей на игру — прерогатива тренера вратарей.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на первое место в группе C, а также гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Балтика» с 9 очками расположилась на 2-м месте в турнирной таблице.

Сергей Игнашевич
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
0
Читайте также
Мозер высказалась о проблемах фигурного катания и подростков в большом спорте
В «Спартаке» сообщили, что у Хлусевича травма боковой связки колена
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» потерял шансы на выход в плей-офф FONBET Кубка России

Победитель матча «Ростов» — «Урал» попадет в плей-офф Пути РПЛ: расклад в FONBET Кубке России