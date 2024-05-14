Игнашевич назвал подарком для болельщиков победу «Балтики» над «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги матча против «Спартака» (1:0) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Это подарок нашим болельщикам. Мы хотел это сделать для Калининграда, области, команды. Мы ошибались, как и в матче с «Динамо», но повезло в каких-то моментах. Латышонок нас выручил, ему – отдельные слова благодарности. Он показал высокий уровень. Надеюсь, он не сбавит. Самое сложное и интересное в его карьере еще впереди.

Нет слов, чтобы описать поддержку. Такая энергетика, полный стадион! Болельщики заслуживают этот праздник, этот финал. Они много терпели, ждали. Знают о нашей ситуации в чемпионате. «Зенит» или ЦСКА? Финал будет непредсказуемым. Скажется и психология. Поэтому нет разницы в сопернике», — сказал Игнашевич.

«Балтика» вышла в суперфинал Кубка России. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.