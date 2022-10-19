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Сегодня, 20:30

Федотов: «Почему Карраскаль не попал в заявку на игру с «Торпедо»? Наши внутренние дела. Есть небольшие проблемы»

Иван Торопцев
Корреспондент
Хорхе Карраскаль и Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему полузащитник Хорхе Карраскаль не попал в заявку на матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Торпедо».

«Почему Карраскаль остался вне заявки на матч с «Торпедо»? Наши внутренние дела. Есть небольшие проблемы», — сказал Федотов в предматчевом интервью.

Ранее в интервью «СЭ» Федотов рассказал, почему раскритиковал Карраскаля после игры 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

В сезоне-2022/23 Карраскаль забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 13 матчах за ЦСКА.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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