Федотов: «За весь Кубок России у нас не было проходных игр, а в финале все умножается на два»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от финала FONBET Кубка России против «Краснодара».
— Все матчи розыгрыша кубка были трудные, было интересно, но в тоже время в каждой встрече была новая история, — сказал Федотов на пресс-конференции. — Нам нужно было побеждать, не было проходных игр. А завтра суперфинал. Здесь все умножается на два.
— Показалось после последнего матча в РПЛ, что команды не раскрыли свои карты.
— Та игра с «Краснодаром» много для нас значила. Мы не справились с темпом, была высокая влажность, мягкое поле. Во втором тайме мы пришли в себя и должны были дожимать соперника. Но завтра нас ждет новая история.
Финал Кубка России ЦСКА — «Краснодар» состоится в воскресенье, 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча — в 17.00 (мск).
В последний раз команды встречались 27 мая в 29-м туре чемпионата России. Тот матч завершился вничью со счетом 0:0.