Федотов — о ничьей с «Уралом»: «Настоящий кубковый матч»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Настоящий кубковый матч, хороший первый тайм, хоть и без голов, — сказал Федотов. — Надо отдать должное «Уралу», защищались очень плотно, да и Илья молодец. Во втором тайме сделали в центре то, что нужно, но не хватило точности, точности с фланговых передач. Недоработали на подборе, получили гол. Команда все-таки предъявила сопернику, заставила ошибиться.

Ответный матч состоится в Екатеринбурге 3 мая. Начало — в 19.00 мск. Победитель матча сыграет в финале FONBET Кубка России сезона-2022/23.