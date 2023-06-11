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Сегодня, 21:01

Федотов — о победе над «Краснодаром»: «Нам противостоял хороший соперник»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Комментарий по игре простой. Всех поклонников поздравляю с трофеем. Бежал к вам, не успел выпить из трофея. Сегодня пришел этот радостный день. В этом розыгрыше было много нового, было несколько серий с одним соперником. В нашем случае победы надо признать, что изменения удачные. Нам противостоял хороший соперник, который проводил опасные атаки. Мы практически ничего не давали им делать, кроме эпизода, когда Кордоба забил.

— ЦСКА показал, что умеет побеждать в важных матчах. Как это перенести на 30 туров?

— Все об этом спрашивают. Нужно все проанализировать, быстро сделать. Нужно трансферную кампанию провести хорошо. Переподписание Игоря Дивеева — это хороший знак.

— Кажется, что вы не совсем рады.

— Эмоции были в раздевалке и на поле. Такое бывает, сейчас порадовался, потом организм берет паузу, чтобы потом снова эмоции пошли вверх.

— Какое самое неожиданное поздравление получили и какое самое статусное?

— Пока не отрыл телефон. Поздравили игроки, руководители, семья. Что еще надо джигиту для счастья.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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