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Сегодня, 23:10

Федотов о поражении ЦСКА от «Торпедо»: «Не могу упрекнуть команду в том, что не было желания»

Дмитрий Барулев

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Торпедо» (0:1) в матче 4-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России.

— Опять поражение. Заработали на ровном месте 11-метровый. Нет в заключительной фазе атаки чего-то. Не доигрываем эпизоды. Нет точности в передачах и ударах. Не могу упрекнуть команду в том, что не было желания или страсти. Мы пытались до конца, но не хватило точности. Может, немного не восстановились после дерби, хотя я сегодня этого не заметил", — сказал Федотов.

— Как вы оцените игру Егора Ушакова?

— Слава богу, что Егор вернулся в достаточно хорошем состоянии. Порадовал, сыграл очень полезно. И обострял, и завершал. Он — боевая единица, которой нам не хватало для освежения скорости на фланге.

ЦСКА лидирует в группе D Пути РПЛ Кубка России с 9 очками в 4 матчах. В следующем туре армейцы сыграют против «Урала».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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Кубок России
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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