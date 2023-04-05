Федотов — о кандидатах на победу в Кубке России: «Все команды, которые остались в розыгрыше, имеют шансы»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, кто может претендовать на Кубок России помимо армейцев.

— Все команды, которые остались в розыгрыше, имеют шансы. В кубковом матче, мы сегодня сами убедились, короткий путь к трофею — все клубы, которые остались, ставят перед собой цель взять Кубок.

— Вывод после вчерашнего матча — такие ошибки, которые допустил «Динамо», нельзя повторять. То есть вы уже будете настраиваться по-другому на такие команды?

— Проходных матчей на этой студии не осталось. Кубок и несет этот посыл, что нет команды ранга. Такие сюрпризы в Кубках случаются очень часто.

— «Бавария» вчера еще «Фрайбургу» проиграла.

— Там была серьезная серия. В самый решающий момент победа пришла. Мы же видели, сколько «Бавария» упустила возможностей. Мастера не забивали в 100-процентных эпизодах. Так бывает.

«Крылья Советов» пропустили на 90+2-й минуте в результате автогола защитника Гленна Бейла. ЦСКА победил с общим счетом 3:2 и вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.