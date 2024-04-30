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Сегодня, 18:24

Личка: «Лещуку надо чуть подождать свой следующий шанс»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ситуацию с вратарем Игорем Лещуком, который после серии результативных ошибок перестал выходить в стартовом составе команды.

— В среду игра со «Спартаком». Нет желания закольцевать историю со «Спартаком» и поставить Игоря Лещука в ворота?

— Это было бы красиво, с одной стороны. С другой стороны, респект Шунину, который работает хорошо и в играх проявляет себя тоже хорошо. Лещуку, к сожалению, надо чуть подождать свой следующий шанс. А играть он со временем будет, сто процентов, — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 1 мая. Игра начнется в 18.00 по московскому времени на «ВТБ Арене» в Москве.

Источник: РБ Спорт
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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