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Сегодня, 20:35

Личка: «Мне грустно. Был уверен, что вернем долг «Спартаку» за предыдущие поражения»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча против «Спартака» (0:2) во второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.

«Мне тяжело говорить, мне грустно. Я был уверен, что мы вернем долг «Спартаку» за предыдущие поражения. Сегодня, к сожалению, надо поздравить команду соперника. В раздевалке было очень грустно. Я, как тренер и человек, терплю, был один шаг до Суперфинала. Почему проиграли? Потому что соперник забил легкие два мяча. Это бывает, это футбол. Мы могли вернуться в игру, у Федора Смолова был момент.

Я просил во втором тайме играть попроще, в одно два касания с переводом на фланги. Но нам это не удалось, играли медленно и много раз касались мяча», – сказал Личка.

После поражения от красно-белых «Динамо» вылетело из турнира. «Спартак» вышел в финал пути регионов Кубка России, где встретится с победителем матча «Ростов» – «Балтика».

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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