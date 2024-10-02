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Сегодня, 21:53

Главный тренер «Динамо» Личка: «Победа «Спартака» заслуженная. Мы во втором тайме ничего не показали»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал заслуженной победу «Спартака» в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых.

— Мы вели дважды в счете по ходу матча, но победа «Спартака» заслуженная. Мы во втором тайме ничего не показали, не владели мячом, не угрожали воротам «Спартака». Снова соперник в последние 10 минут матча перевернул игру. В конце мы пытались прессинговать, но мало получалось.

— Не устали еще от матчей со «Спартаком»?

— Нет, конечно. Мне нравится. Хороший сильный соперник. Они выставили почти основной состав. Видно, что и они нас уважают. В играх с таким соперником растешь. Сегодня я грустный, может, чуть-чуть злой. Но завтра уже надо возвращаться к работе. У нас скоро дерби с ЦСКА. Когда идет игра за игрой, не думаешь много о результате — готовишься к следующим матчам.

— Почему «Динамо» часто упускает победный счет?

— Сложно сказать. Ну, во-первых, соперник создал нам проблемы своим качеством игры. Матчем с «Ахматом» я был недоволен, потому что мы вели 2:0 и я думал, что спокойно доиграем — не надо будет бегать и суетиться. Сегодня иная история. Соперник играл качественно.

— Как оцените результаты команды на групповом этапе? Обидно, что не вышли в плей-офф с первого места?

— Во-первых, надо остаться в пути РПЛ. Конечно, хотелось бы выиграть группу, в которой есть «Спартак». Но, к сожалению, как и год назад, не получилось. Будем биться с Махачкалой за второе место. В путь регионов идти очень не хочется.

«Спартак» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. «Динамо» с 8 баллами идет вторым в квартете.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка

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