Йоканович: «Ахмат» сегодня заслужил победу»

23 ноября, 19:03
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопросы журналистов после кубкового поражения от «Ахмата» (1:2).
— «Ахмат» сегодня заслужил победу. Они очень хорошо выглядели в первые 45 минут матча: они были сильнее, быстрее, мы же допускали слишком много ошибок. Мы начали играть только в 5 часов, тогда как стартовый свисток арбитра прозвучал в 4. Да, мы забили гол, создали еще много моментов, но этого оказалось недостаточно. Мы поплатились сполна за плохое начало матча. Конечно, мы разочарованы таким результатом.
— Игра проходила на искусственном покрытии. До матча вы тренировались на таком поле?
— Да, мы на базе работали на искусственном газоне. Сегодня обе команды играли на одном и том же поле, так что жаловаться нам не на что. Во втором тайме мы показали, что можем и на таком покрытии показывать хороший футбол.
— Теперь все решит последняя игра на групповом этапе с «Оренбургом».
— Да, это будет последний матч года, который будет по-настоящему кубковым, ведь нас устроит только победа. Нам нужно подойти к ней с абсолютно другим настроем и желанием победить.
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