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Кубок России

Сегодня, 18:24

Йоканович: «Мы не та команда, которая исключительно играет в позиционном нападении — нам лучше удаются атаки после быстрого перехода из обороны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопросы после кубковой победы над «Оренбургом» (1:0).

— Эта игра была очень тяжелой для нас, как и предыдущие два матча против «Оренбурга» в этом сезоне. Сегодня мы показали свою амбициозность, были полностью сконцентрированы, отлично атаковали, находили свободные зоны и создали много моментов. Могли забить больше, но местами не хватало последнего точного паса, где-то мешало качество поля. Наши полузащитники выигрывали много мячей на подборе и действовали агрессивно. Игорь Лещук здорово сыграл в воротах, а запасные отлично вошли в игру. Мы сыграли как команда и заслужили эту победу и место в плей-офф Кубка России.

— Вы достаточно эмоционально вели себя на бровке. В раздевалке был жесткий разговор с форвардами по поводу реализации моментов? Как будете ее исправлять?

— Нужно продолжать работать на тренировках. Мне повезло, что в моей команде есть два таких сильных форварда. Я считаю, что Тюкавин в будущем однозначно будет основным футболистом сборной России. Смолов — опытный игрок, с возможностями которого мы отлично знакомы. Сегодня он отлично выполнил план на игру: находил свободные зоны, поддерживал атаки. Вся стартовая группа нападения проделала хорошую работу. Я поменял ее во втором тайме, потому что нам нужно было добавить свежести игре и додавить «Оренбург». Мы будем продолжать верить в своих футболистов и планомерно двигаться вперед.

— По сравнению с прошлым матчем против «Оренбурга» прогресс налицо — команда практически ничего не дала создать сопернику. Сегодняшняя игра — это то, к чему вы стремились в первой части сезона?

— Считаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем в матче чемпионата России. Мы пытаемся использовать свои сильные качества. Мы не та команда, которая исключительно играет в позиционном нападении — нам лучше удаются атаки после быстрого перехода из обороны. Конечно, нам нужно прибавлять в разных компонентах. Мы попытаемся взять все лучшее из последних матчей, в которых показывали более хорошую игру, чем до этого.

Источник: https://fcdm.ru/news/slavisa-iokanovic-segodnia-my-pokazali-svoiu-ambicioznost-i-zasluzili-pobedu

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