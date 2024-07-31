Тренер «Химок» Артига — о победе над «Оренбургом»: «Этот результат придаст нам уверенности»

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я счастлив, потому что нам была нужна победа. Не стоит никого обманывать: мы не очень хорошо сыграли. Тем не менее этот результат придаст нам уверенности. Мы настроены идти вперед», — приводит слова Артиги пресс-служба химчан.

В следующем матче группы В «Химки» на выезде сыграют против «Ростова» 13 августа. «Оренбург» в этот же день дома встретится с «Локомотивом».

Красно-черные одержали первую победу в сезоне. Ранее в РПЛ команда Артиги сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) уступила «Спартаку» (1:3).