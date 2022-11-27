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27 ноября, 22:10

Гогниев: «Конечно, будут определенные приобретения, с какими-то игроками распрощаемся»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подвел итоги матча Кубка России против «Краснодара» (1:4).

«Очень информационная игра для нас, посмотрели наших молодых ребят. Проблесками было хорошее владение мяча, был виден рисунок нашей командой игры. Что касается половины сезона, хотим эту половину в сторону отодвинуть, все негативные эмоции, результат и двигаться наверх шаг за шагом.

Конечно, будут определенные приобретения, с какими-то игроками распрощаемся, но это уже будем решать в ближайшее время», — приводит слова тренера сайт клуба.

«Химки» стали последними в своей группе, набрав 2 очка, и завершили выступления в Кубке России.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/noyabr/spartak-gogniev-probleskami-byl-viden-risunok-nashey-komandnoy-igry/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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