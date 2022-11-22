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Кубок России

22 ноября, 21:54

Гогниев: «Сейчас я тренер футбольного клуба «Химки» и осталась заключительная игра с «Краснодаром»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подвел итоги матча группового этапа Путир РПЛ Кубка России против «Нижнего Новгорода» (1:1, 1:3 — по пенальти).

— Игра понравилась, хочется поблагодарить людей, которые следят за стадионом. Хорошее, качественное поле. Сегодня мы показывали конструктивную игру на протяжении 90 минут. От этого рисунка надо исходить, и нужно добавлять во многих компонентах.

По игре были моменты, выходы один на один были. Поблагодарил ребят поблагодарил, у нас осталась одна игра на кубок, очень тяжело мотивацию находить. Шансов на выход из группы нет. Мы будем двигаться, мы спортсмены, профессионалы. 27 числа будем также выходить и хотеть выигрывать, как и любую другую игру.

— После Нового года вы будете готовить команду?

— Сейчас еще не конец сезона. Сначала надо закрыть этот сезон, осталась одна кубковая игра. Мы общаемся с руководителями. Будем делать какие-то выводы по окончании сезона. Сейчас я тренер футбольного клуба «Химки» и осталась заключительная игра с «Краснодаром».

Почему-то никто не спрашивает про наших по футболистов. У нас молодые футболисты добавились. Сегодня Дибиров вышел в составе, игрок 2004 года рождения. Казанцев сколько игр сыграл, и никто на это не обращает внимания. Хочется больше и конструктивно разговаривать о футболе. Хочется поблагодарить всех болельщиков, кто за нас болел. Сегодня была заключительная игра этой части сезона. В такую погоду болельщики приходят и поддерживают нас, хочется поблагодарить их, сказать им огромное спасибо за то, что они всегда с нами.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/noyabr/spartak-gogniev-v-takuyu-pogodu-bolelshchiki-prikhodyat-i-podderzhivayut-nas-khochetsya-poblagodarit/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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