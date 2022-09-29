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Кубок России

29 сентября, 10:05

Главный тренер «Краснодара» Сторожук назвал матч против «Нижнего Новгорода» сложным

Алина Савинова

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук оценил игру команды в матче группового этапа Кубка России против «Нижнего Новгорода» (2:0). Игра прошла 28 сентября.

«Сложный матч. Хороший соперник, навязывает свой плотный футбол. Первый тайм у нас не удался. Есть объективные причины — мало сыгранных связей было. Входили в игру очень сложно. Также понимали, что в таком темпе прессинговать невозможно, поэтому были проведены замены с тем расчетом, чтобы наши быстрые игроки добавили скорости, что они и сделали. Ну и второй тайм действительно контролировали все эпизоды. Все ситуации, которые происходили, были логичными и закономерными. Хочу поздравить болельщиков, потому что много людей пришло в будний день в позднее время», — сказал Сторожук на пресс-конференции после матча.

По итогу трех проведенных матчей «Краснодар» занимает первое место в группе (7 очков). «Нижний Новгород» разместился на второй позиции (5 очков). Следующая встреча этих команд состоится 19 октября.

Источник: https://www.fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=142575
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Александр Сторожук
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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