Главный тренер «Краснодара» Сторожук назвал матч против «Нижнего Новгорода» сложным

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук оценил игру команды в матче группового этапа Кубка России против «Нижнего Новгорода» (2:0). Игра прошла 28 сентября.

«Сложный матч. Хороший соперник, навязывает свой плотный футбол. Первый тайм у нас не удался. Есть объективные причины — мало сыгранных связей было. Входили в игру очень сложно. Также понимали, что в таком темпе прессинговать невозможно, поэтому были проведены замены с тем расчетом, чтобы наши быстрые игроки добавили скорости, что они и сделали. Ну и второй тайм действительно контролировали все эпизоды. Все ситуации, которые происходили, были логичными и закономерными. Хочу поздравить болельщиков, потому что много людей пришло в будний день в позднее время», — сказал Сторожук на пресс-конференции после матча.

По итогу трех проведенных матчей «Краснодар» занимает первое место в группе (7 очков). «Нижний Новгород» разместился на второй позиции (5 очков). Следующая встреча этих команд состоится 19 октября.