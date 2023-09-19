Ивич о победе над «Динамо»: «Результат справедлив — мы были креативнее»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу над «Динамо» (1:1, пен. — 4:2) в 4-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы взяли два очка, нужно усердно работать и готовиться к следующему матчу — идти от игры к игре.

Если по игре, то первый тайм остался за «Динамо». Они были лучше, создавали больше моментов. Во втором тайме мы были жестче и креативнее. На помогли замени. В итоге можно сказать, что результат справедлив», — сказал Ивич после игры.

«Краснодар» набрал 5 очков и занимает третье место в группе D Кубка России. «Динамо» находится на втором месте с таким же количеством очков.