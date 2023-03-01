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Кубок России

Сегодня, 22:55

Осинькин назвал цели «Крыльев Советов» на сезон

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на послематчевой пресс-конференции после ответного матча с «Динамо» в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1) назвал цели команды.

— Вы потеряли двух ключевых игроков. Сегодня, наблюдая за игрой, не заметили их потери. После этого, встречаясь с руководством, какие цели для вас ставят? Менялось ли что-то?

— Конечно, был разговор о том, что мы не должны откатываться, играть хуже, чем раньше. Мы должны держать уровень, развивать футболистов и постараться сделать так, чтобы к нам больше ребят хотели прийти. Чтобы мы могли уже определенных футболистов легче удерживать и не было большой разницы в классе и уровне команд между нами и куда их приглашают. Потихоньку этот уровень команд, в которые могут нас пригласить, уменьшается. В какой-то мере нам это приятно, а чтобы мы действительно поджимали наших лидеров, нужны такие победы, как, например, с «Динамо». Увеличиваем количество болельщиков, уверенность. Это очень важные победы, мы должны идти дальше.

Первый матч 1/4 финала Кубка России «Крылья» выиграли со счетом 2:1, а вторая встреча завершилась ничьей (1:1). Таким образом, по итогам двух матчей самарцы прошли в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Динамо» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

В четверг, 2 марта, по итогам четвертьфиналов состоится жеребьевка в обоих Путях FONBET Кубка России. Начало — в 14.25 мск.

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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