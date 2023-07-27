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Кубок России

Сегодня, 00:33

Осинькин — о поражении от «Балтики»: «Ошибки, которые мы допустили, какие-то глупые»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Балтики» (2:3) в матче 1-го тура группы С Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Вполне хороший первый тайм, дали практику некоторым ребятам, которые чуть меньше других играют. Но второй тайм мы сыграли плохо. Снизили интенсивность, не выдержали тех скоростей, которые были. Замены делали исходя из подготовки к матчу с «Динамо» в РПЛ. В этот момент еще добавились грубые ошибки. Наверное, надо было быть внимательнее, но сейчас это легко говорить. Ошибки, которые мы допустили, какие-то случайные, глупые, нехарактерные. Прогнозировать их почти невозможно. Будем считать, что это хороший урок нам. Есть маленькое удовлетворение, как сыграли некоторые футболисты», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.

В следующей встрече Кубка России «Балтика» сыграет на выезде с «Ахматом» 10 августа. «Крылья Советов» 9 августа на своем поле примут «Зенит».

Кубок России
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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