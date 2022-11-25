Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:55

Осинькин: «Не было игр, где «Крылья Советов» выглядели слабее соперника, за исключением матча с «Зенитом»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о результатах команды в текущем сезоне.

— В Кубке России для нас все удачно складывается. Можем занять и первое, и второе место, если победим «Факел» в последнем матче в группе. Если говорить о чемпионате, то он складывается для нас неровно. К сожалению, много травм. Но мы пытались искать резервы — и по качеству игры не провалились, хотя очков набрали меньше, чем хотели. Не было игр, где мы выглядели слабее соперника, за исключением матча с «Зенитом», — цитирует «РБ Спорт» Осинькина.

«Крылья» после 5 матчей занимают второе место в группе В Кубка России.

В следующем матче самарцы сыграют с «Факелом» 27 ноября.

Источник: РБ Спорт
1
2
Читайте также
«Только два игрока из моих современников могли забить так: Марадона и Месси». Два года без гения
Супербой Бузовой и Загитовой может пройти уже весной. Еще недавно фигуристка робела при виде соперницы
При пожаре в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов объяснил значение взятия Павловки
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Широков назвал «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком» в Кубке России

Николаев: «Не надо искать какую-то подоплеку в замене Карасева на Москалева»