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Кубок России

Сегодня, 22:23

Осинькин — о поражении от ЦСКА: «Крылья» свое возьмут. Мы должны взять свое, мы умеем играть»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— У меня было ощущение, что мы были ближе к победе в основное время, а не через пенальти. Пенальти — такая лотерея, 50 на 50, мягко говоря. Здесь создавали моменты, подходов было очень много. Не могу сказать, что мы играли неправильно. Больше того, когда мы отпускали давление, когда мы пытались чуть поглубже, эти моменты и возникали. Решили пройти через путь регионов.

— Влияет ли Кубок на вашу игру в чемпионате? Вы уже стали кубковой командой?

— Мне уже не очень корректно вот так говорить слова «не везет», «не фарт». Пока эта ситуация с нами. Мы действительно не взяли достаточное количество очков в чемпионате, по-разному не забиваем пенальти, допускаем глупости, в равных матчах, имея двухкратный преимущество по созданным голевым моментам, не просто не можем сыграть в ничью, мы проигрываем такие матчи. Если какой-то ровный матч, с одинаковым количеством голевых моментов — мы практически не взяли очков, чуть ли ни одного. Мы говорим внутри с ребятами об этом. Должны выяснить, почему это происходит. Да, бывает, что мы авантюрно играем, но это же не всегда. Где-то эти ситуации зависят от мужского характера, где-то от молодости. Это комплекс проблем. Единственный путь — идти дальше, работать. После зимней паузы прошло игр 8 — в чемпионате взяли всего одно очко, в кубковых — получше. Сегодня проиграли, но до этого поражений не было. В итоге именно на чемпионат больше матчей, где мы не взяли свое. Но мы свое возьмем. Мы должны взять свое, мы умеем играть.

— Сейчас многие команды играют нестабильно. Нет ли вокруг вас предложений?

— Вокруг меня предложений нет. Вокруг меня — надо сейчас с того места, в котором мы сейчас в чемпионате. Все мысли только о следующей игре. Об этом не стоит ни говорить, ни думать. В оставшееся время мы вместе с ребятами, с клубом должны собраться.

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Крылья Советов» пропустили на 90+2-й минуте в результате автогола защитника Гленна Бейла.

ЦСКА победил с общим счетом 3:2 и вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом», «Крылья Советов» отправились в Путь регионов.

Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Игорь Осинькин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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