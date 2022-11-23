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23 ноября, 23:21

Галактионов: «Команда находится в такой ситуации, когда усиление безусловно нужно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 5-го тура Пути РПЛ Кубка России против «Краснодара» (0:1).

— Во-первых, хочу поздравить с победой футбольный клуб «Краснодар». Сегодня была достаточно интересная, динамичная игра. Естественно, мы расстроены результатом, мы настраивали наших футболистов на победу. В игре были моменты, от которых мы можем оттолкнуться в дальнейшем. Понятно, что игра показала и определенные проблемы, с точки зрения качества, состояния футболистов. Их в любом случае можно поблагодарить, потому что на поле не было равнодушных. Ребята старались переломить ход матча. Плюс те молодые ребята, которые вышли со страстью, с азартом, добавили нам определенную динамику. Были и моменты, например, у Ракова. Могли по ходу игры сравнять счет. Конечно, мы не имеем права на первых секундах матча ошибаться в простых ситуациях и пропускать мяч. В начале игры необходимо быть максимально дисциплинированными, максимально ответственными. Если мы эти моменты уберем, то команда определенно прибавит.

— Каким вы видите «Локомотив» в 2023 году, в какой футбол он должен играть? Требуется ли команде укрепление за счет более опытных футболистов?

— Я думаю, что команда находится в такой ситуации, когда усиление безусловно нужно. Причем в каждую линию, вне зависимости от амплуа. Опытных футболистов, качественных футболистов. В то же время нам необходимо очень серьезно провести зимнюю межсезонную подготовку для того, чтобы улучшить состояние игроков, в первую очередь. Функциональная готовность — всему фундамент. Если команда будет готова, то мы будем от этого отталкиваться и получим определенное развитие и качество игры.

«Локомотив» провел первый матч под руководством Михаила Галактионова. Специалист возглавил московскую команды 13 ноября.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/galaktionov-after-krasnodar-cup/

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