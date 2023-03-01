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Йоканович: «Мы не были особо агрессивными, а стоило бы»

Йоканович подвел итоги ответного матча 1/4 финала FONBET Кубка России между «Динамо» и «Крыльями»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Славиша Йоканович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал игру своей команды в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1).

— Я доволен сегодняшним результатом, но также стоит отметить, что мы хорошо начали игру, держали ход игры под контролем, но после пенальти нити игры были потеряны, — начал Йоканович. — Мы недостаточно хорошо владели контролем мяча, нам не хватало скорости. Пытались в первом тайме сравнять счет, но не удалась. Во втором тайме не хватало где-то агрессии, спортивной злости. Мяч не особо быстро ходил, это было видно, постарались в конце сделать навал, но, к сожалению, это не увенчалось итоговым успехом.

— Чем обусловлена обратная замена Лесового?

— Во-первых, Лесовой играл вдали от своей позиции, а во-вторых, и это основное, наше намерение играть в два нападающих. У меня было выбор поменять либо Лесового, либо Захаряна, но было принято решение оставить Арсена на поле, потому что от него мог пойти опасный кросс или удар из-за пределов сплошной.

— Учитывая регламент турнира, не мешало ли вам и команде настроиться на игру осознание того, что несмотря на прошлое поражение и сегодняшнюю ничью, вы все равно проходите дальше?

— Не могу сказать, что мы были недонастроены. Нельзя назвать две прошедшие игры успешными, проиграв в Самаре 1:2, сыграв здесь вничью. Абсолютно с вами согласен, что мы недостаточно проделали свою работу хорошо. Но мы не опускаем голову. У нас с тем же соперником игра в РПЛ. Еще по формату — сейчас мы хотели играть в сетке РПЛ, а не пойти уже по Пути регионов. Пока сложилось так, будем исправляться.

— Вы допустили так много невынужденных ошибок, что их вкатило бы на несколько игр.

— Согласен, мы много допустили таких ошибок и в первом, и во втором таймах. И даже без особого давления со стороны Самары.

— Бросилось в глаза физическое состояние команды. В Москве вливаю видели несколько хороших матчей. Кажется, что «Динамо» не готово прессинговать, как ЦСКА, «Спартак». Чем это объясните?

— Не могу сказать, что ЦСКА прессингует. Наверно, это больше та команда, которая ждет в окопах свою контратаку. Сегодня мы не были особо агрессивными, а стоило бы. Вторые мячи не так много подборов создали. Не хватало всех названных компонентов. Все увенчал поставленный в наши ворота пенальти, появилась нервозность в действиях. То, что случилось далее, не позволило нам выйти на свой уровень, который мы уже должны поднимать, — отметил Йоканович.

Первый матч 1/4 финала Кубка России «Крылья» выиграли со счетом 2:1. Таким образом, по итогам двух матчей самарцы прошли в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Динамо» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

В четверг, 2 марта, по итогам четвертьфиналов состоится жеребьевка в обоих Путях FONBET Кубка России. Начало — в 14.25 мск.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Славиша Йоканович
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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