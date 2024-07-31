Тренер «Оренбурга» Деограсия — о поражении от «Химок»: «Понимаем, над чем нужно работать дальше»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Игра была примерно равной. Первые минут 70 мы сыграли хорошо, были моменты. Что касается игры в последние 20 минут — мне не очень понравилось. Понимаем, над чем нужно работать дальше», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

В следующем матче группы В «Химки» на выезде сыграют против «Ростова» 13 августа. «Оренбург» в этот же день дома встретится с «Локомотивом».