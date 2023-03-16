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Кубок России

16 марта, 23:39

Горлов — о матче с «Ростовом»: «Обидное для нас поражение, в целом получилась равная игра»

Мария Гусева
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Главный тренер «Пари НН» Артем Горлов прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Обидное для нас поражение, — цитирует пресс-служба клуба Горлова. — Снова пропустили гол от «Ростова» после «стандарта», причем момент, который привел к этому голу, был нелогичным. В целом же получилась равная игра, которая проходила с переменным успехом. Тяжело было их прессинговать, так как Песьяков у «Ростова» действует в обороне как одиннадцатый полевой игрок».

«Ростов» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. Жеребьевка этой стадии состоится 17 марта. Ранее в полуфинал Пути регионов вышли московское «Динамо», «Акрон» и «Краснодар».

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/86553/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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