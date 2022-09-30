Парфенов: «Если «Спартак» выиграл у «Зенита» со счетом 3:0, значит, все заслуженно»

Парфенов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в Кубке России

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

— Если «Спартак» выиграл у «Зенита» со счетом 3:0, значит, все заслуженно. Вчера была победа на кураже. «Спартак» очень дисциплинированно сыграл в обороне, хорошо прессинговал.

— «Зенит» не настроился на эту встречу?

— Семак лучше об этом скажет. В команде все игроки равны, и как можно не настроиться на такую, не понимаю.

— «Спартак» еще поборется с «Зенитом» в Российской премьер-лиге (РПЛ)?

— У «Спартака» есть все возможности для этого. Там большая группа квалифицированных футболистов.

После трех туров «Спартак» занимает первое место в группе В.

Красно-белые с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.

В РПЛ «Спартак» набрал 19 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 баллов.