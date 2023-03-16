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Сегодня, 17:54

Карпин — об изменениях в стартовом составе «Ростова»: «Надо дать поиграть всем»

Мария Гусева
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал стартовый состав команды на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Пари НН».

— Изменения в стартовом составе связаны с тем, что, во-первых, надо дать поиграть всем и тем, что у нас через два дня уже игра в чемпионате, — сказал Карпин в эфире matctv.ru

— Поле посмотрели уже? Лучше, чем в Ростове или хуже?

— Я не смотрел. Лично я не смотрел, не выходил. Кто посмотрел, сказал, что намного лучше.

Матч пройдет в Нижнем Новгороде. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Валерий Карпин
Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
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