Карпин: «Игра «Пари НН» с момента последней встречи в чемпионате сильно поменялась»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Пари НН» (1:0) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России рассказал, поменялась ли игра нижегородцев с момента последней встречи в чемпионате страны.

— Сильно поменялась. «Пари НН» использовали схему в три центральных защитника, хотя до этого играли в четыре, — цитирует пресс-служба клуба Карпина. — Следовательно, наш прессинг должен был работать по-другому и в атаке иное расположение. Изменения были, естественно, только с точки зрения рисунка. Потому что игра была равная что в Ростове, что здесь. А три центральных защитника или два — это уже не столь важно.

— Вы сегодня были очень эмоциональны на тренерском мостике. Это было направлено только на игроков или какие-то еще другие факторы?

— На игроков вообще, по-моему, это не было направлено. Больше эмоции забирали другие люди.

«Ростов» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. Жеребьевка этой стадии состоится 17 марта. Ранее в полуфинал Пути регионов вышли московское «Динамо», «Акрон» и «Краснодар».