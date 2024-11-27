Сегодня, 22:57
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Спартаком» в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1).
— Чем прежде всего вам запомнится сегодняшняя игра?
— Запомнится тем, что прошли в следующую стадию. Сама по себе ничем таким особенным, ничего такого запоминающегося не было.
— Стратегически «Ростов» устраивала ничья. Удалось команде выбросить эту мысль из головы?
— Вы счет видели?
— Видели.
— Результат первого тайма ни о чем не говорит? Говорит как раз о том, что никто не собирался ничего удерживать. Задача была забить еще, что и сделали. С этой точки зрения все было хорошо.
Первый матч команд завершился со счетом 1:0 в пользу «Ростова». Команда Карпина по сумме двух встреч вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2