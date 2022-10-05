Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Волги» и вылет из Кубка России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Волги» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.

— Настоящий кубковый поединок, много эмоций. К сожалению, пропустили с двух стандартов. Пытались отыграться, имели моменты, но не реализовали их. Хороший момент для молодых футболистов, которые вышли сегодня. Обидно, что проиграли и вылетели.

— Не было обреченности перед игрой? Такой состав — не подарок для соперника?

— Эти футболисты должны же когда-то играть. Мы решили так ротировать состав. Мы ехали выигрывать и имели моменты, старались, пытались. Мы же не сдавали матч. Просто так сложилась игра.

— Фанаты вывесили баннеры с призывом, чтобы вы ушли. Как восприняли?

— Нет, нечего мне сказать. Недаром я наращивал вес столько лет, любое давление выдерживаю.

«Рубин» вылетел из розыгрыша Кубка России, а «Волга» вышла в 1/16 финала.

Финал Кубка России-2022/23 состоится в июне 2023 года в Москве на стадионе «Лужники».