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Сегодня, 21:28

Рахимов: «Если Лисакович будет себя проявлять, то будет играть и в чемпионате»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча с «Локомотивом» (0:1) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России высказался об игре нападающего Виталия Лисаковича.

«Лисакович? Если будет себя проявлять, будет действовать командно, то будет играть и в чемпионате. Если нет, то... Мы можем брать очки только за счет командных действий», — сказал Рахимов.

Лисакович перешел в «Рубин» в январе 2022 года. Он провел 43 игру, забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего белоруса в 1,3 миллиона евро.

Рашид Рахимов
Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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