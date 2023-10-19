Главный тренер «Шинника» Хомуха назвал закономерным итог кубкового матча с «Акроном»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха рассказал, что повлияло на исход матча 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном» (0:3).

«Какие могут быть комментарии? Проиграли 0:3. Итог матча закономерен. Были грубые ошибки в обороне, когда говорили, что нужно их избегать. Нам не хватило забитых мячей, а преимущество, которое создавали, не смогли реализовать именно в забитые голы», — сказал тренер на пресс-конференции.

Соперник «Акрона» в следующем раунде определится в результате жеребьевки.

В Мелбет-первой лиге «Шинник» на данный момент занимает 6-е место, имея в активе 20 очков.