Евсеев о прыжке на стол после победы в матче Кубка: «Я много где запрыгивал, тут просто успели заснять»

Евсеев рассказал о том, как запрыгнул на стол после победы в матче Кубка России

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о том, как запрыгнул на стол после победы над «Ротором» в 1/32 финала Кубка России.

«Тренируя «Уфу», я на многих стадионах которые были построены к чемпионату мира — мы и в Самаре выигрывали и в Ростове — я тоже запрыгивал. Так что это не новость, просто там, видимо, не успевали снимать, а тут успели», — сказал Евсеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Шинник» обыграл «Ротор» в серии послематчевых пенальти — 1:1 (5:4 по пенальти).