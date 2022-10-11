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Сегодня, 00:47

Евсеев о прыжке на стол после победы в матче Кубка: «Я много где запрыгивал, тут просто успели заснять»

Евсеев рассказал о том, как запрыгнул на стол после победы в матче Кубка России
Руслан Минаев

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о том, как запрыгнул на стол после победы над «Ротором» в 1/32 финала Кубка России.

«Тренируя «Уфу», я на многих стадионах которые были построены к чемпионату мира — мы и в Самаре выигрывали и в Ростове — я тоже запрыгивал. Так что это не новость, просто там, видимо, не успевали снимать, а тут успели», — сказал Евсеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Шинник» обыграл «Ротор» в серии послематчевых пенальти — 1:1 (5:4 по пенальти).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Вадим Евсеев
Кубок России
ФК Ротор
ФК Шинник
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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