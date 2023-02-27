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Сегодня, 19:26

Абаскаль: «Я рад, что в «Спартаке» повышается конкуренция»

Мария Гусева
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о конкуренции в команде.

«У нас повышается конкуренция в команде. Хлусевич и Денисов уже давно внутри. Таварешу только предстоит это. Денисов может сыграть еще и в полузащите. Я рад, что повышается конкуренция. Мне все нравится. У Квинси есть абсолютная свобода. Как и Миши Игнатова, Антона Зиньковского. Они могут передвигаться, чувствовать себя хорошо и создавать моменты у ворот противника», — сказал Абаскаль в эфире matchtv.ru.

27 февраля «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Локомотива». Начало встречи — 20.00 мск. Первая встреча между командами завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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