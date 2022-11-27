Абаскаль: «Со своей стороны могу сказать, что пытался разнять футболистов»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как произошла массовая драка в конце матча Пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти).
«Конечно, таких вещей нужно избегать. Сегодня, к сожалению, это случилось. Надо посмотреть, как все это произошло.
Со своей стороны могу сказать, что пытался разнять футболистов. Когда происходит такой инцидент, то нужно как можно быстрее постараться погасить страсти», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.
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