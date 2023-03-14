Абаскаль о ничьей с «Уралом»: «Мы не смогли реализовать то преимущество, которое имели»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о ничьей с «Уралом» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1).

— Матч был очень сложным, сложнее, чем в чемпионате с «Уралом». Казалось, что мы контролировали игру после первого гола, но эта команда умеет обороняться. С 17 сентября они не проиграли ни матча. Мы не смогли реализовать то преимущество, которое имели, не смогли конвертировать его в голы. Состояние поля также было не лучшим, ждем прихода весны. Но мы ни в коем случае не ищем себе оправдание. В концовке появились моменты, создали три опасных момента за последние 10 минут. Нас ждет очень сложный выезд в Екатеринбург. Мы должны показать свои амбиции.

— Почему Зиньковский вышел только во втором тайме?

— Ответ очень прост: потому что это был другой матч, нам надо было взять его под контроль другим способом. У нас нет ни Шамара, ни Соболева. В данном случае время его выхода было оптимальным, хоть ему было и не просто.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.