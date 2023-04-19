Гончаренко о ничьей с ЦСКА: «Счет немного расстраивает»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итог ничью с ЦСКА (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Учитывая, что совсем недавно мы провели матч в РПЛ и хорошо знаем ЦСКА, а армейцы — нас, мы понимали, что нас ждет, что будет напряженная игра. Не хватало выходов в атаку в первом тайме, во втором тайме это стало получаться. Счет нас немного расстраивает, потому что хотели выиграть, и пропустили в конце. Важно, что ответный матч играем в Екатеринбурге.

Мне показалось, что рефери пропустил несколько свистков. Но я не видел пенальти, не могу комментировать, учитывая, что не видел момента», — сказал Гончаренко после игры.

Ответный матч состоится в Екатеринбурге 2 мая. Начало — в 19.00 мск. Победитель матча сыграет в финале FONBET Кубка России сезона-2022/23.