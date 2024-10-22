Семак о матче с «Факелом»: «Поздравляю команду, Слава Богу, обошлось без травм»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Факелом» (1:0) в шестом туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Во-первых, поздравляю нашу команду с победой. Спасибо болельщикам нашей команды, которых приехало и пришло сегодня очень много. Слышно было, видно было. Им благодарность от нашей команды после матча. Что касается самой игры, то те игроки, которые меньше играют, сыграли сегодня больше, получили определенную нагрузку и игровую практику. Слава богу, обошлось без травм. Победили, что тоже всегда приятно. Поэтому все нормально, возвращаемся и будем готовиться к следующему матчу уже в чемпионате», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» набрал 16 очков и занял первое место в группе D. «Факел» с 3 очками замкнул таблицу и вылетел из турнира.