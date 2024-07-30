Семак о победе над «Факелом»: «Настоящий кубковый матч — много борьбы, единоборств»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Факелом» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Настоящий кубковый матч. Много было борьбы, единоборств. Не всегда футбол был интересным в плане каких-то конструктивных действий, интересных и красивых комбинаций. Моментами был неплохой футбол в нашем исполнении, моментами мы проваливались в обороне и допускали много ошибок в простых ситуациях. В целом, достаточно средняя по качеству игра, но уверенная и абсолютно заслуженная победа», — сказал Семак.

В следующем матче «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с «Рубином», «Факел» 15 августа примет «Акрон».