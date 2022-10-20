Семак объяснил обратную замену Мостового: «Вышел не так хорошо, как мы хотели»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил обратную замену полузащитника Андрея Мостового в матче группового турнира Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

— Что Мостовой пытался вам объяснить?

— Хотел спросить, почему его заменили. Такие вещи нужно решать в раздевалке после матча. Нам нужно быто дать чуть меньше игрового времени для Вани Сергеева, была дилемма для того, чтобы усилить атаку: Мантуан и Бакаев: или заменить Малкома. Андрей вышел не так уверенно, как мы хотели. Чтобы сохранить наш атакующий потенциал и поставить игроков, вышедших на их родные позиции мы и заменили Андрея.

Хавбек вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева. Однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана.

После этого недовольный Мостовой сразу ушел в раздевалку.