Семак: «Сергеев и Кассьерра меня устраивают. Голы придут»

Семак заявил, что его устраивает игра Сергеева и Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Спартака» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России оценил игру нападающих команды Матео Кассьерры и Ивана Сергеева.

— Вы довольны, как Кассьерра и Сергеев заменяют Дзюбу?

— Меня полностью устраивает команда и игроки, которые у нас есть. Сергеев и Кассьерра меня устраивают. Конечно, хотелось бы, чтобы они больше забивали. Но, думаю, голы придут.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе московского клуба дубль оформил нападающий Квинси Промес, еще один гол на счету форварда Александра Соболева.

Красно-белые с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.